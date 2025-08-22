Ρισόν Χολμς: «Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα και εσείς το θόρυβο» - Real.gr

Quantcast
Ρισόν Χολμς: «Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα και εσείς το θόρυβο»
Ρισόν Χολμς: «Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα και εσείς το θόρυβο»

22:30, 22/08/2025
Κάλεσμα στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, μέσα από βίντεο που ανήρτησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κάνει σήμερα (22/8) ο Ρισόν Χολμς, ενώ τους δίνει και μία υπόσχεση: «Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα και εσείς το θόρυβο».

Αναλυτικά, ο Αμερικανός σέντερ των «πρασίνων» φαίνεται να λέει στο σχετικό βίντεο απευθυνόμενος στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού:

«Αυτή η σεζόν θα είναι επική. Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα και εσείς το θόρυβο. Ας την κάνουμε ξεχωριστή. Κλείσε τα εισιτήρια σας».

 

