Ρήξη συνδέσμου ο Μόρις, τον «χάνει» για ένα μήνα ο Ολυμπιακός - Real.gr

Ρήξη συνδέσμου είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό που υπέστη ο Μόντε Μόρις στη χθεσινοβραδυνή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριστερός αστράγαλος του Αμερικανού γκαρντ «γύρισε» σε προσπάθειά του για λέι απ, 4:55 πριν τη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα ο 30χρονος άσος να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του και να φύγει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. Ο παίκτης του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου. Δεν υπάρχει κάποιο οστικό οίδημα κι έτσι αναμένεται να μείνει στα… πιτς για περίπου ένα μήνα.