Ρομπέρτο Κάρλος: «Αναρρώνω καλά και ανυπομονώ...» - Real.gr

Ο Ρομπέρτο Κάρλος, «αναρρώνει καλά» μετά από αυτό που περιέγραψε ως «προληπτική ιατρική επέμβαση».

Ο 52χρονος Βραζιλιάνος πρώην αριστερός μπακ, ενημέρωσε τους οπαδούς για την κατάστασή του μέσω της σελίδας του στο Instagram, η οποία περιελάμβανε μια φωτογραφία του που χαμογελούσε σε κρεβάτι νοσοκομείου. Διέψευσε επίσης τις φήμες ότι υπέστη καρδιακή προσβολή.

«Θα ήθελα να διευκρινίσω πρόσφατες πληροφορίες που κυκλοφορούσαν», έγραψε. «Πρόσφατα υποβλήθηκα σε προληπτική ιατρική επέμβαση, προγραμματισμένη εκ των προτέρων με την ιατρική μου ομάδα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και είμαι καλά. Δεν υπέστησα καρδιακή προσβολή. Αναρρώνω καλά και ανυπομονώ να επιστρέψω σε πλήρη φυσική κατάσταση και να ξαναρχίσω σύντομα τις επαγγελματικές και προσωπικές μου υποχρεώσεις. Ευχαριστώ ειλικρινά όλους για τα μηνύματα υποστήριξης, φροντίδας και ανησυχίας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ θερμά ολόκληρη την ιατρική ομάδα που με φρόντισε».

Ο Ρομπέρτο Κάρλος κέρδισε τέσσερις τίτλους La Liga και τρία Champions League σε 527 εμφανίσεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης και σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002. Στη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, σε Παλμέιρας, Ίντερ, Φενερμπαχτσέ και Κορίνθιανς.