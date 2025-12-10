Ρογκαβόπουλος: «Ιδιαίτερο το ρεκόρ των 12 τριπόντων αλλά τώρα... Αρμάνι» - Real.gr

Quantcast
Ρογκαβόπουλος: «Ιδιαίτερο το ρεκόρ των 12 τριπόντων αλλά τώρα… Αρμάνι»

16:15, 10/12/2025
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εκπροσώπησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στις δηλώσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την αναχώρηση των «πρασίνων» για το Μιλάνο, όπου αύριο Πέμπτη (11/12, 21:30) αντιμετωπίζουν την Αρμάνι για την 15η αγωνιστική της Euroleague.

«Ιδιαίτερο το ρεκόρ των 12 τριπόντων αλλά τώρα… Αρμάνι» έδωσε το σύνθημα για επιστροφή στις νίκες ο Ρογκαβόπουλος.

Αναλυτικά, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επισήμανε:

«Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή (σ.σ. το ρεκόρ των 12 τριπόντων), αλλά πρέπει να την αφήσουμε πίσω, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια που έρχονται. Όπως αυτό με την EA7 Emporio Armani Milan, που για εμάς είναι ένα παιχνίδι must win. Πάμε με αυτή τη νοοτροπία στο Μιλάνο, για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Σίγουρα έχω καλή ψυχολογία, όμως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και ξεκινάς από το μηδέν. Οπότε, είτε έχεις παίξει καλά, είτε άσχημα, θα πρέπει να κάνεις reset και να συγκεντρωθεί για να αποδώσεις στο επόμενο».

Αναφορικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR, προκειμένου να πάρει τη νίκη στο Μιλάνο, σημείωσε: «Έχουμε συγκεντρωθεί πολύ στο να μην έχουμε νεκρά διαστήματα. Να μπορέσουμε να έχουμε καλή και συμπαγή άμυνα. Στην επίθεση να γυρνάμε την μπάλα όσο καλύτερα γίνεται. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που παίζει τρομερό μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, στην EuroLeague είναι μέσα στις πέντε πρώτες ομάδες. Μπορεί να μη λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης ή να μην έχει την ιστορία της, αλλά είναι μια εξαιρετική ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την υποτιμήσεις. Από εκεί και πέρα, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, από την EA7 Emporio Armani Milan έφυγε ο Μεσίνα, αλλά η ομάδα έχει την επιρροή του. Έχει πολύ καλό ρόστερ και είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι κι αυτό».

