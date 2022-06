Ρολάν Γκαρός: Ο Ναδάλ επέστρεψε στον δικό του θρόνο - Κατέκτησε για 14η φορά το γαλλικό Όπεν - Βίντεο

Κέρδισε εύκολα τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ 3-0 σετ (6-3, 6-3, 6-0)

Ο Ράφα Ναδάλ μετά το περσινό διάλειμμα κέρδισε για 14η φορά το Ρολάν Γκαρός κερδίζοντας τον Κάσπερ Ρουντ σετ (6-3, 6-3, 6-0) μόλις σε 2 ώρες και 18 λεπτά.

King of Clay x 14 ??@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarrospic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

Έτσι ο ο Ισπανός τενίστας μετρά εκπληκτικό ρεκόρ με 14 νίκες σε 14 τελικούς στο γαλλικό Όπεν!

Εκτός από το απίστευτο ρεκόρ των 14 τροπαίων στο Παρίσι, ο Ναδάλ έκανε φυσικά ακόμα ένα. Έφτασε πλέον τα 22 Grand Slam στην καριέρα του, αυξάνοντας στα δύο τη διαφορά από τους άλλους δύο μεγάλους του αθλήματος, τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς, οι οποίοι έχουν από 20 ο καθένας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ράφα Ναδάλ ήταν ασυναγώνιστος. Χαρακτηριστικό σημείο του ματς το ξεκίνημα του δεύτερου σετ, όταν ο Ρουντ προηγήθηκε με 3-1 και ο Ισπανός το μετέτρεψε επιβλητικά σε 3-6! Εκεί ουσιαστικά τελείωσε ο τελικός. Ο Νορβηγός τενίστας απογοητεύτηκε και στο τρίτο σετ απλά παραδόθηκε αμαχητί (6-0).