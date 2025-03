Ρόμα: Εγχειρίστηκε με επιτυχία ο Ντιμπάλα - Real.gr

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχασε όλο το υπόλοιπο διάστημα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς.

Σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση στον τένοντα του αριστερού του ποδιού υποβλήθηκε σήμερα (25/3) ο Πάουλο Ντιμπάλα, όπως ανακοίνωσε η Ρόμα, ενώ προσθέτει: «Τις επόμενες ημέρες, ο Πάουλο θα ξεκινήσει την αποκατάστασή του στο Τριγκόρια.»

Ως γνωστόν η σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Αργεντινό άσο των «τζαλορόσι», ο οποίος, πλέον, στοχεύει στο ν’ αναρρώσει το συντομότερο δυνατό, ώστε να επιστρέψει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στις πρώτες εβδομάδες της ερχόμενης σεζόν.

Ο Ντιμπάλα τραυματίστηκε στον αγώνα πρωταθλήματος με την Κάλιαρι, λίγο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ένιωσε έντονες ενοχλήσεις μόλις 11 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί αναγκαστικά στο 75ο λεπτό.

The surgical procedure undergone today by footballer Paulo Dybala was perfectly successful.

In the coming days, Paulo will begin rehabilitation at Trigoria.#ASRoma pic.twitter.com/UykOe24HdV

