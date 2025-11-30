Ρονάλντο: Νίκησε τερματοφύλακα-ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο άλλοτε μηχανικός της NASA και της Apple, Μαρκ Ρόμπερ, υπέβαλε τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια μεγάλη δοκιμασία: τον έβαλε να προσπαθήσει να νικήσει με σουτ έναν τερματοφύλακα-ρομπότ που ελέγχεται από τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Πορτογάλος σταρ αρχικά επιχείρησε να σκοράρει με το αριστερό, με το ρομπότ να αποκρούει εύκολα τις προσπάθειές του. Ο 40χρονος επιθετικός όμως δεν το έβαλε κάτω. Κι αφού μελέτησε τις αδυναμίες του αντίπαλου γκολκίπερ, χρησιμοποίησε το καλό του πόδι, το δεξί, για να στείλει τη μπάλα στο ίσως μοναδικό σημείο που δεν μπορούσε να φτάσει το ρομπότ.

O CR7 με το που νίκησε την τεχνητή νοημοσύνη αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, Ντιόγκο Νταλότ, Φρανσίσκο Τρινκάο, Ντιόγκο Κόστα, Φρανσίσκο Κονσεϊσάο και Ρενάτο Βέιγκα. Ο Κριστιάνο, μάλιστα, είπε χαριτολογώντας πως το ρομπότ θα μπορούσε να παίζει ακόμα και στην Εθνική Πορτογαλίας, λέγοντας πως «… είναι καλύτερο από τον Ντιόγκο».

Lmao even AI cant beat Cristiano Ronaldo finds a weakness in the programmed robot and scores against him 🥶 🐐 pic.twitter.com/1BLBwmn59h — fan (@NoodleHairCR7) November 28, 2025

ΠΗΓΗ: Filathlos.gr