Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από εμένα» - Real.gr

Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από εμένα»

22:45, 03/11/2025
Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από εμένα»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε για άλλη μια φορά με τον διάσημο Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν.

Σε μια προεπισκόπηση της συνέντευξης, η οποία θα «κυκλοφορήσει» στις 4 Νοεμβρίου, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τόνισε ότι ο διάσημος Αργεντινός δεν είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν.

«Λένε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;» Ο Κριστιάνο απάντησε χωρίς δισταγμό στην ερώτηση: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός».
Ερωτήθηκε επίσης για το αν έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής πριν από μερικές εβδομάδες, απάντησε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, έγινα δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια (γέλια)».

Όσον αφορά τα σχόλια του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο, ο Πορτογάλος σταρ ήταν σαφής: «Δεν με ενοχλεί καθόλου».

Να σημειωθεί ότι πριν από τρία χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ήδη δώσει συνέντευξη στον Μόργκαν στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», όπου ανακοίνωσε ότι θα έφευγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

