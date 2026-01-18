Σάκκαρη: «Το έχετε δει από τον Φέντερερ, τον Αλκαράθ και τώρα από εμένα...» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η Σάκκαρη νίκησε την αντίπαλό της με 6-4, 6-2 σε μία ώρα και 19 λεπτά, προκρινόμενη στον δεύτερο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του αγώνα μεταξύ της Ντόνα Βέκιτς και της Μίρα Αντρέεβα.
- Η Σάκκαρη πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και πέτυχε έναν εντυπωσιακό πόντο στο δεύτερο σετ, όταν προηγείτο με 4-2 και μετά από το σέρβις της Ζανζάν, πέρασε την μπάλα δίπλα από τον φιλέ!
- «Δεν έχω καταφέρει τέτοιο κτύπημα στην ζωή μου… Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνουά», δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένη η Σάκκαρη, μετά το τέλος της αναμέτρησης.
«Δεν έχω καταφέρει τέτοιο χτύπημα στην ζωή μου. Είμαι 30 ετών και παίζω τένις εδώ και 25 χρόνια και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μπορώ να το πετύχω. Το έχετε δει από τον Ρότζερ (Φέντερερ) και τον Κάρλος (Αλκαράθ) και τώρα από εμένα… Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνουά», δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένη η Σάκκαρη, μετά το τέλος της αναμέτρησης.
This is your cue to pick your jaw off the floor from THAT Sakkari stunner 🤯@wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis • #AO26 pic.twitter.com/dnllmS3I3i
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ