Σάκκαρη: Δέχτηκε χυδαία λεκτική επίθεση από την Οσταπένκο

Ωστόσο ο διαιτητής ισχυρίστηκε ότι δεν άκουσε κάτι λόγω των χειροκροτημάτων των θεατών. Τότε η Μαρία Σάκκαρη ζήτησε την άμεση παρέμβαση της επιδιαιτήτριας του τουρνουά, στην οποία έιπε ότι η Οσταπένκο την αποκάλεσε «γ… π…» και πως δεν έχει κανένα δικαίωμα να της μιλά με αυτόν τον.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ωστόσο τελικά βγήκε νικήτρια με 2-0 σετ (6-4, 6-2), και έδωσε τελικά τα χέρια με τη Γελένα Οσταπένκο,ενώ η επόμενη αντίπαλος της 26χρονης θα είναι η Τσέχα Τερέζα Μαρτίντσοβα.

Sakkari beats Ostapenko 6-4, 6-2 to reach the QFs in Ostrava. Very nice handshake in the end.

Maria looking good to qualify for the WTA Finals… pic.twitter.com/hIXCBdoZVq