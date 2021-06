Σάκκαρη: Φαβορί να κατακτήσει το Roland Garros, την δίνουν οι στοιχηματικές - Η πορεία στους «4»

Η Stoiximan και η Bwin πληρώνουν με 2.25 την πρωτιά για τη Σάκκαρη, ενώ η Bet365 κατεβάζει το νούμερο στο 2.05. Όσον αφορά τις υπόλοιπες τρεις τενίστριες, δεύτερο φαβορί δίνεται βάσει αποδόσεων η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (3.25-3.60), τρίτο η Αναστασία Παβλιουτσένκοβα (3.75-4.00) και τέλος η Ταμάρα Ζίντανσεκ (8.00-8.50).

Ιστορικές στιγμές για τη Μαρία Σάκκαρη και το ελληνικό τένις

Έχοντας απέναντί της την 20χρονη Πολωνή Ίγκα Ζβιόντεκ, την κάτοχο του τροπαίου του Γαλλικού Όπεν, η Ελληνίδα αθλήτρια πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη εμφάνιση και απέκλεισε σε 1 ώρα και 35 λεπτά το αδιαφιλονίκητο, πριν τον αγώνα, φαβορί.

Ενώ η 25χρονη τενίστρια δεν μπήκε επιθετικά στον αγώνα και βρέθηκε να χάνει γρήγορα 2-0, επέστρεψε πολύ δυναμικά και πήρε το πρώτο σετ.

Η Πολωνή προσπάθησε να κρατήσει το σκορ υπέρ της αλλά η Σάκκαρη άντεξε στην αντεπίθεσή της και κατάφερε να φτάσει στον ιστορικό θρίαμβο.

Η Ζβιόντεκ αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπόδιο της Σάκκαρη μέχρι στιγμής στο Roland Garros. Είχε να χάσει σετ στο Παρίσι από τις 3 Ιουνίου 2019, όταν είχε ηττηθεί με 6-1, 6-0 από την Σιμόνα Χάλεπ, στη μεταξύ τους μάχη για τον 4ο γύρο της διοργάνωσης.

Η πορεία προς τους "4"

Η Μαρία Σάκκαρη έχει πραγματοποιήσει μεχρι στιγμής σειρά συγκλονιστικών εμφανίσεων, που την έχουν οδηγήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στους "8" του Roland Garros. Η 25χρονη τενίστρια μπήκε με το δεξί στο τουρνουά, κερδίζοντας σχετικά εύκολα στον 1ο γύρο Καταρίνα Ζαβάτσκα.

Η 21χρονη Ουκρανή Νο 129 στην παγκόσμια κατάταξη εκμεταλλεύθηκε τα λάθη της Ελληνίδας τενίστριας στο πρώτο σετ και κατάφερε να κάνει δύο break, στα οποία όμως η Σάκκαρη απάντησε άμεσα.

Η εμπειρία της πρωταθλήτριάς μας "μίλησε" στο τέλος, όπου με νέο break κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ με 6-4.Ενώ ] η Ζαβάτσκα κατέρρευσε, η Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, προηγήθηκε 5-0 και πήρε εύκολα το δεύτερο σετ με 6-1.

Στο δεύτερο γύρο με αντίπαλο την Ιταλίδα Τζασμίνε Παολίνι, η Ελληνίδα τενίστρια ήταν σαρωτική και επικράτησε με 2-0 (6-2, 6-3) και προκρίθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα της στον 3ο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Η Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε τέσσερα γκέιμ για να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης αφοπλίζοντας την αντίπαλό της. Αφού έσωσε ένα break point στο 1-2 του πρώτου σετ, η Σάκκαρη πήρε οκτώ συνεχόμενα γκέιμ και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Η Παολίνι προσπάθησε να αντιδράσει και με το μοναδικό της break στο παιχνίδι μείωσε σε 3-2, αλλά η Σάκκαρη κράτησε το αποτέλεσμα υπέρ της ως το τέλος.

«Έπιασε» τη Δανιηλίδου

Στον 3ο γύρο του Γαλλικού Όπεν η Σάκκαρη πραγματοποίησε καταπληκτική εμφάνιση. Νίκησε και απέκλεισε την αθλήτρια Νο 14 του ταμπλό στο Roland Garros (και Νο 15 της παγκόσμιας κατάταξης), Ελίζ Μέρτενς, μπαίνοντας και τις 16 καλύτερες αθλήτριες του γαλλικού Grand Slam.

Παίζοντας πολύ καλό τενις η Σάκκαρη κατάφερε να μετρήσει συνολικά 52 winners . Η απώλεια θα μπορούσε να αποφευχθεί αν δεν έχανε την ψυχραιμία της στο tie-break του δεύτερου σετ. Η νίκη της απέναντι στη Μέρτενς έγραψε Ιστορία έπιασε την Λένα Δανιηλίδου μετρώντας έτσι άλλο ένα μεγάλο επίτευγμα.

Η Δανιηλίδου που είχε φτάσει στο Νο14 στο ράκινγκ λιστ είχε προκριθεί τρεις φορές στην καριέρα της στις 16 καλύτερες αθλήτριες ενός Grand Slam. Το προβάδισμα πέλον ανήκει στη Σάκκαρη η οποία έχει την ευκαιρία και στο μέλλον να γράψει ιστορία και να γίνει η μόνη Ελληνίδα που έχει προκριθεί στις "16" τέσσερις φορές.

Με ευκολία και στα προημιτελικά

Η νίκη προς τους "8" του Roland Garros ήταν μέχρι τη σημερινή πρόκριση η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της Μαρίας Σάκκαρη .

Απέναντι στη Σοφία Κένιν, η Ελληνίδα τενίστρια ήταν η απόλυτη κυρίαρχος και χρειάστηκε μόλις 68 λεπτά για να πάρει τη νίκη με 6-1, 6-3 και να προκριθεί στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός. ΄Ήταν η πρώτη νίκη της Σάκκαρη σε τουρνουά γκραν σλαμ επί αντιπάλου που βρίσκεται στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης και η πρώτη φορά που πέρναγε στους "8" ενός γκραν σλαμ.

