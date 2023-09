Σάκκαρη: Κέρδισε ξανά την Γκαρσιά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Τόκιο - ΒΙΝΤΕΟ

Η Σάκκαρη μπήκε αποφασισμένη στο κορτ και με δύο breaks, στο πρώτο και στο τρίτο game, απέκτησε ασφαλές προβάδισμα και, αφού κράτησε το σερβίς της, έφθασε με άνεση στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-2 και μετά από 44 λεπτά.

Ανάλογη εικόνα υπήρξε και στο δεύτερο σετ, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών να κάνει break στο τρίτο και στο έβδομο game και μετά από μόλις 36 λεπτά, να φθάνει στην νίκη με 2-0 (6-2, 6-2).

Αντίπαλος της Σάκκαρη στον ημιτελικό, με «έπαθλο» μία θέση στον τελι κό της διοργάνωσης, θα είναι η Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 4 στον κόσμο), η οποία επικράτησε στον προημιτελικό της Ρωσίδας Ντάρια Κασάτκινα (Νο 13) με 6-1, 6-0.

SEVEN straight for Sakkari ??????????????

In contention for @WTAFinals qualification, @mariasakkari keeps her winning streak going to progress to the Tokyo semifinals!#TorayPPOpic.twitter.com/1Catjg3l1h