Σάκκαρη σε Κονταβέιτ: «Aπογοητευτικό για εμένα αλλά Ανέτ το αξίζεις» - Βίντεο

Οι δύο αθλήτριες είναι πολύ καλές φίλες, κάτι που φάνηκε για ακόμη μια φορά στη διάρκεια της απονομής. «Αυτό είναι αρκετά οικείο. Ανέτ είμαστε ξανά εδώ. Είναι απογοητευτικό για μένα, αλλά αλήθεια το αξίζεις. Έπαιξες σπουδαίο τένις και έδειξες χαρακτήρα», ξεκίνησε τις δηλώσεις της η Σάκκαρη.

«Για όσους δεν το γνωρίζουν, είμαστε καλές φίλες και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη για σένα, για τα επιτεύγματά σου. Είμαι χαρούμενη για την ομάδα σου. Είσαι πολύ καλή παίκτρια, αλλά είσαι και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που για μένα μετράει περισσότερο. Συγχαρητήρια».

Ο θερμός λόγος της Σάκκαρη έφερε δάκρυα στα μάτια της Κόνταβεϊτ, που άρχισε να χειροκροτεί την Ελληνίδα η οποία με τη σειρά της προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Είναι ένα από τα καλύτερα ή το καλύτερο για όλους μας μέσα στη χρονιά. Είμαι χαρούμενη που συμμετείχα και μας φερθήκατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», είπε.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλη μου την ομάδα. Ξέρω ότι πιστεύετε σε μένα. Θέλω να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου πίσω στο σπίτι. Τέλος, ένα ευχαριστώ και σε όλους εσάς που ερχόσασταν εδώ κάθε μέρα».

Στη συνέχεια μίλησε η Κονταβέιτ, η οποία στο ξεκίνημα των δηλώσεών της ανταπέδωσε τα καλά λόγια: «Ό,τι είπες εσύ ισχύει και από τη δική μου πλευρά και με συγκίνησε. Είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και σου εύχομαι πολλές επιτυχίες στο μέλλον».

