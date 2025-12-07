Σαλάχ κατά πάντων στη Λίβερπουλ: «Ξαφνικά δεν έχω καμία σχέση με τον Σλοτ – Με πετάνε στις ρόδες!» - Real.gr

Η κατάσταση στη Λίβερπουλ έχει αρχίσει να ξεφεύγει και ο Μοχάμεντ Σαλάχ το έκανε ξεκάθαρο με τις δηλώσεις του μετά το νέο σοκ απέναντι στη Λιντς.

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ, που έμεινε εκτός εντεκάδας για τρίτο διαδοχικό ματς και αυτή τη φορά δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και άφησε αιχμές τόσο προς τη διοίκηση όσο και προς τον Άρνε Σλοτ.

«Ξαφνικά δεν έχω καμία σχέση με τον προπονητή. Το κλαμπ με πετάει στις ρόδες του λεωφορείου», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τα λόγια του να δείχνουν πως η σχέση του με τον σύλλογο περνάει μία από τις πιο δύσκολες φάσεις της. Σε μια περίοδο όπου η Λίβερπουλ αναζητά σταθερότητα, το ξέσπασμα του Σαλάχ προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στο εσωτερικό της ομάδας.

MOHAMED SALAH on @tv2sport: – I can’t believe it, I’m very disappointed. I’ve done so much for this club, everyone can see that over the years, especially last season. To be on the bench, I don’t know why. I feel like the club is throwing me under the bus. That’s how I feel.… pic.twitter.com/U0mXNBSpLn — Samuel (@SamueILFC) December 6, 2025

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν μπορώ να το πιστέψω, νιώθω πολύ απογοητευμένος. Έχω κάνει τόσα γι’ αυτή την ομάδα, όλοι το έχουν δει όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά πέρυσι. Δεν ξέρω γιατί είμαι στον πάγκο. Νιώθω ότι το κλαμπ με πετάει κάτω από τις ρόδες του λεωφορείου. Έτσι νιώθω. Έχω πει πολλές φορές ότι έχω μία καλή σχέση με τον προπονητή, ξαφνικά δεν έχουμε καμία, δεν ξέρω γιατί.

Αυτό δεν είναι αποδεκτό για μένα, να είμαι ειλικρινής. δεν ξέρω γιατί συμβαίνει συνέχεια αυτό σε μένα. “Πετάμε τον Μο κάτω από τις ρόδες”, γιατί αυτός είναι το πρόβλημα, δεν νομίζω ότι είμαι εγώ το πρόβλημα.

Πήρα τη μητέρα μου χθες, δεν ήξερα ότι δεν θα παίξω, το ξέρετε αυτό. Της είπα να έρθει στο ματς με την Μπράιτον, δεν έχει σημασία αν παίζω ή όχι, θα το απολαύσω. Θα δούμε τι θα γίνει, στο μυαλό μου θα το απολαύσω όπως και να ‘χει γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Το ματς είναι στο Άνφιλντ, θα είναι το αντίο μου πριν το Κύπελλο Εθνών Αφρικής».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr