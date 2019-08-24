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Σάλκε - Μπάγερν Μονάχου 0-3: Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα γκολ

22:03

Επιβλητική εμφάνιση για τη Μπάγερν Μονάχου με σούπερ Λεβαντόφσκι, που σημείωσε χατ τρικ!

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