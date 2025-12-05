Σάλος στην Τουρκία: Παίκτες των Φενέρ και Γαλατά συνελήφθησαν για το στοιχηματικό σκάνδαλο! - Real.gr

Δεν κοπάζει το σκάνδαλο που ταλανίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο, αλλά αντίθετα συνεχίζονται οι συλλήψεις και οι τιμωρίες σε ποδοσφαιριστές, διαιτητές και παράγοντες.

Μετά την τιμωρία ποδοσφαιριστών από τη Β’ και τη Γ’ κατηγορία, καθώς και το… ξήλωμα 149 διαιτητών, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης προχώρησε στη σύλληψη του ποδοσφαιριστή της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιαντάς, του παίκτη της Γαλατασαράι, Μετεχάν Μπαλτάτσι, του πρώην πρόεδρο της Αντάνα, Μουράτ Σαντζάκακ και του διαιτητή Ζορμπαΐ Κουτσούκ.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκίας ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα ονόματα προέδρων και διοικούντων που φέρονται να στοιχημάτιζαν ακόμα και ενάντια των δικών τους ομάδων. Μάλιστα, αν αποδειχθεί η εμπλοκή τους, τότε η τιμωρία δεν θα είναι ατομική, αλλά θα συνεπάγεται υποβιβασμό ολόκληρου του συλλόγου.

