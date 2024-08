Σάλος για τον αγώνα της Καρίνι με την Αλγερινή intersex πυγμάχο - «Κλοπή», «σκάνδαλο», «ντροπή»

«Κλοπή», «παρωδία του αθλήματος», «σκάνδαλο»... Σάλο έχει προκαλέσει και στα social media ο αγώνας της Ιταλίδας πυγμάχου Άντζελα Καρίνι και της Αλγερινής Ιμάνι Κελίφ, τον οποίο η Ιταλίδα αθλήτρια εγκατέλειψε με δάκρυα μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφότου ξεκίνησε.

Η Καρίνι κληρώθηκε να αγωνιστεί στο τουρνουά πυγμαχίας των Ολυμπιακών Αγώνων, εναντίον της intersex αθλήτριας από την Αλγερία, Ιμάνε Χαλίφ. Άντεξε το πρώτο χτύπημα στο σώμα, αλλά στα 46 δευτερόλεπτα η γροθιά στο πρόσωπο της την ανάγκασε να γυρίσει στον πάγκο της και να ζητήσει από τον προπονητή της να αποχωρήσει. «Δάσκαλε με πόνεσε τόσο πολύ, που δεν θέλω να συνεχίσω...» φέρεται να είπε στον προπονητή της σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ. Ο προπονητής της δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και μετά από λίγο ο διαιτητής σήκωσε το χέρι της Κελίφ αναδεικνύοντάς την νικήτρια.

Στα social media ξέσπασε ένα κύμα συμπαράστασης στο πρόσωπο της Καρίνι με το hashtag #IstandWithAngelaCarini με τους περισσότερους να τονίζουν πως ήταν ένας άδικος αγώνας για την Ιταλίδα πυγμάχο.

Η συγγραφέας Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, σε αναρτήσεις της μετά τον αγώνα έγραψε ότι αυτό που συνέβη «δεν είναι αθλητισμός», αλλά απλώς «άνδρες που απολαμβάνουν τη δύναμή τους πάνω στις γυναίκες». Λέει ότι η Αλγερινή πυγμάχος ασκεί μπούλινγκ και «κλέβει τον αγώνα».

Watch this (whole thread), then explain why you’re OK with a man beating a woman in public for your entertainment. This isn’t sport. From the bullying cheat in red all the way up to the organisers who allowed this to happen, this is men revelling in their power over women. https://t.co/u32FcDTy9p — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024

Συνεχίζει η Ρόουλινγκ, λέγοντας ότι «ένας άνδρας άρπαξε από την Καρίνι» αυτό για το οποίο προπονήθηκε. «Είστε ντροπή, η ασφάλεια είναι ένα αστείο. Οι Αγώνες στο Παρίσι θα αμαυρωθούν για πάντα από την βάρβαρη αδικία στην Καρίνι».

Could any picture sum up our new men’s rights movement better? The smirk of a male who’s knows he’s protected by a misogynist sporting establishment enjoying the distress of a woman he’s just punched in the head, and whose life’s ambition he’s just shattered. #Paris2024pic.twitter.com/Q5SbKiksXQ — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024

Σε άλλο σχόλιο, με τη φωτογραφία της δακρυσμένης Καρίνι, η Σκοτσέζα συγγραφέας αναφέρει ότι η εικόνα «δεν θα μπορούσε να συνοψίζει καλύτερα το νέο κίνημα δικαιωμάτων των ανδρών». Δείχνει «το μειδίαμα του άνδρα που γνωρίζει ότι προστατεύεται από ένα μισογυνικό αθλητικό καθεστώς και απολαμβάνει τη δυσφορία ,μιας γυναίκας που χτύπησε στο κεφάλι, καταστρέφοντας τα όνειρα μας γυναίκας».

Άντρας να χτυπάει μια γυναίκα θα μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη αδικία στον αθλητισμό, έγραψε χρήστης του Twitter.

This is just shameful @Olympics ,A man hitting a woman in a boxing match at the Olympics that lasted only 45 seconds after she abandoned the match in the suspect of a broken nose. #Paris2024#IStandWithAngelaCarinipic.twitter.com/7ehxFHTfUC — $oulMate (@HoesLuvSouL) August 1, 2024

Θέση πήρε και ο Έλον Μασκ που σχολίασε με ένα «Απολύτως» το tweet Αμερικανίδας κολυμβήτριας που έλεγε ότι οι «άνδρες δεν έχουν θέση στα γυναικεία σπορ».

Παράλληλα, πολλοί κατήγγειλαν την απόφαση της ΔΟΕ να αγωνιστεί και με την Αλγερινή αθλήτρια. «Είναι κλοπή», σχολίασαν άλλοι.

He just stole her dreams — C (@capital_punx) August 1, 2024

«Γιατί επιτρέπουν να συμβεί αυτό; Κάθε προπονητής πρέπει να στηρίξει αυτές τις γυναίκες στο να αποχωρήσουν» ανέφερε άλλος χρήστης του Twitter.

«Η Ολυμπιακή Επιτροπή θα έπρεπε να ντρέπεται».

Why are they allowing this to happen? Every coach needs to support these women in walking out. They can’t have the Olympics without the teams. — Audra Azoury (@AudraAzoury) August 1, 2024

The Olympic Committee should be ashamed. — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) August 1, 2024

Shameful — Fred Simon (@FredSimonTLM) August 1, 2024

Το ζήτημα σχολίασε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Ο αγώνας «δεν έγινε επί ίσιοις όροις, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό», σχολίασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Προσπαθώ εδώ και χρόνια να εξηγήσω ότι ορισμένες θέσεις, όταν φτάνουν στα άκρα, κινδυνεύουν να έχουν αρνητική επίπτωση, κυρίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και άλλοι αξιωματούχοι της ιταλικής κυβέρνησης που πήραν το πλευρό της αθλήτριάς τους.

«Είναι εκπληκτικό το ότι δεν υπάρχουν αυστηρά και ομοιόμορφα κριτήρια σε διεθνές επίπεδο και ότι μπορεί να υπάρχει η υποψία -και πολύ περισσότερο από μια υποψία- ενός άδικου και δυνητικά επικίνδυνου αγώνα για έναν από τους διαγωνιζόμενους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα γεγονός που συμβολίζει την αθλητική δικαιοσύνη», δήλωσε η υπουργός Οικογένειας και Ίσων Ευκαιριών |Εουτζένια Ροτσέλα.

Στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα είναι ορισμένο ένα ελάχιστο ορμονικό επίπεδο, δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι για να εκφράσει την απορία του γιατί δεν συμβαίνει αυτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Τι λένε οι αθλητές

«Δεν συμφωνώ με το να επιτρέπεται [ενν. σε άνδρες] να αγωνίζονται στον αθλητισμό, ειδικά στα μαχητικά αθλήματα. Μπορεί να είναι απίστευτα επικίνδυνο», δήλωσε την Τετάρτη η Αυστραλή αρχηγός της ομάδας πυγμαχίας Κέιτλιν Πάρκετ.

«Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι πραγματικά τους επετράπη να φτάσουν τόσο μακριά, τι συμβαίνει;», αναρωτήθηκε ο Ιρλανδός πρώην πυγμάχος Μπάρι ΜακΓκίγκαν ενώ ο βασικός συντάκτης αθλητικών στον Telegraph Όλιβερ Μπράουν σχολίασε ότι «κάποιος θα μπορούσε να σκοτωθεί».

«Δεν είχα πια όρεξη να αγωνιστώ»

Μετά το τέλος του αγώνα η Καρίνι μίλησε στους Ιταλούς δημοσιογράφους μη κρύβοντας την απογοήτευση της για ότι έγινε: «Όλα όσα συνέβησαν πριν από τον αγώνα δεν είχαν καμία απολύτως επιρροή, δεν είμαι εγώ αυτή που θα κρίνει ποιος πρέπει να αγωνιστεί και ποιος όχι. Μπήκα στο ρινγκ, έκανα το καθήκον μου ως πυγμάχος, προσπάθησα να αγωνιστώ ανεξάρτητα από διαμάχες ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν οι Ολυμπιακοί μου αγώνες, ήθελα να κερδίσω», είπε αρχικά και όταν ρωτήθηκε για τα χτυπήματα που δέχτηκε, απάντησε: «Στο δεύτερο που δέχτηκα στη μύτη δεν ανέπνεα πια. Πήγα στον δάσκαλο και με ωριμότητα και θάρρος είπα αρκετά. Γιατί χρειάζεται θάρρος και ωριμότητα για να σταματήσεις. Δεν είχα πια όρεξη να παλέψω».