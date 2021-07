EURO: Σάλος στη Βρετανία για τις ρατσιστικές επιθέσεις στους τρεις παίκτες που έχασαν τα πέναλτι - Καταδικάζει ο Τζόνσον

«Αυτή η ομάδα της Αγγλίας αξίζει κάθε έπαινο και θα πρέπει να την εγκωμιάζουμε σαν ηρωική, όχι να της συμπεριφερόμαστε ρατσιστικά μέσω από τα social media» έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ο Βρετανός πρωθυπουργός , μετά τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκαν οι Σάντσο, Ράσφορντ και Σάκα για τα τρία χαμένα πέναλτι του τελικού «Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτήν την τρομερή κακοποίηση, θα πρέπει να ντρέπονται για τους εαυτούς τους» κατέληξε ο Μπόρις Τζόνσον.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.