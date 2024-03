Σάλος στην Τουρκία μετά το άγριο ξύλο οπαδών της Τραμπζονσπόρ με παίκτες της Φενέρμπαχτσέ - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Μετά το επεισοδιακό φινάλε του αγώνα ο τεχνικός της προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League, Ισμαϊλ Καρτάλ, παραχώρησε δηλώσεις και κατήγγειλε επίθεση στον γιο του, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση των ποδοσφαιριστών του.

«Έχω πρήξιμο στο κεφάλι μου. Το έχω συνηθίσει. Μεγάλωσα στους δρόμους. Είμαι παιδί της Μαύρης Θάλασσας. Δεν είμαι κάποιος που ξαπλώνει. Έχω μελανιές στους ώμους και στο κεφάλι μου από αντικείμενα, αλλά δεν ξάπλωσα στο έδαφος, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Μερικοί συνεργάτες μου έχουν μελανιές, κάποιοι παίκτες έχουν σχισμένα χείλη, μελανιές στο σώμα και στο πρόσωπο. Του γιου μου το κεφάλι έχει πρηστεί. Χτύπησαν το παιδί.

Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players. #fenerbahce #trabzonspor #turkey #football #QueenOfTears pic.twitter.com/TKIsNlYiTd

Όλοι προσπαθούμε να υπηρετήσουμε το τουρκικό ποδόσφαιρο. Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη, τη χρειαζόμασταν. Το αξίζαμε με το παιχνίδι μας στο πρώτο ημίχρονο. Μετά το παιχνίδι σταμάτησε με το αντικείμενο που έπεσε. Γιατί υπάρχει τέτοια αντίληψη εναντίον της Φενέρμπαχτσέ; Εμείς δεχθήκαμε επίθεση σήμερα. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχω βιώσει κάτι τέτοιο. Συγχαίρω τους παίκτες μου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον πήραμε 3 βαθμούς.

Παίκτης μου δέχθηκε μπίλια στο κεφάλι του στο 60’. Ο αγώνας έπρεπε να διακοπεί. Ούτε αυτό έγινε. Οι διαιτητές προσπάθησαν να τελειώσουν τον αγώνα. Προσπαθήσαμε να μείνουμε στο γήπεδο.

Οι παίκτες μου ήταν χαρούμενοι στο κέντρο και πανηγύριζαν. Οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Δεχθήκαμε επιθέσεις στους διαδρόμους των αποδυτηρίων... Μετά τον αγώνα στην έδρα μας, οι παίκτες της Τράμπζονσπορ που νίκησαν πετούσαν ο ένας τον άλλον στον αέρα. Έφυγαν άνετα από το γήπεδο χωρίς αντίδραση. Γιατί συμβαίνουν αυτά όταν νικάμε εδώ; Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόση τριβή μεταξύ των δύο συλλόγων; Δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε ευτυχισμένοι;», ανέφερε ο κόουτς της Φενέρ.

Nigeria star Bright Osayi beat the hell out of a knife-wielding fan of Trabzonspor who stormed the pitch last night to attack his Fenerbahce team-mates in Turkey.

Osayi landed a hefty one-punch technical knockout on the assailant who was also wearing a balaclava. ?? ???? ???? pic.twitter.com/yfiJp6orUd