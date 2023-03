Σάλος στο Twitter με την ερμηνεία του εθνικού ύμνου του Ην. Βασιλείου - Η απάντηση της Ιταλίδας τραγουδίστριας -Βίντεο

H τραγουδίστρια Ellynora «σκότωσε» τον εθνικό ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου πριν την έναρξη του αγώνα της Ιταλίας με την Αγγλία για τα προκριματικά του Εuro στο εμβληματικό στάδιο Diego Armando Maradona στη Νάπολη.

Η Ellynora φάνηκε να δυσκολεύεται να ερμηνεύσει τον ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς έχασε την εναρκτήρια νότα, προτού εμφανιστεί να πειράζει το ακουστικό της με μια έκφραση νευρικότητας χαραγμένη στο πρόσωπό της. Η ερμηνεία της προκάλεσε αμηχανία στους Άγγλους ποδοσφαιριστές με την κάμερα να τους δείχνει χαμένους μέσα στη σύγχυση.

For those who missed this beautiful rendition of the national anthem, prior to the Italy vs England game earlier today…#THFC#COYS#ITAENGpic.twitter.com/Wt0Tyo0cN2 — Football Confidential ?? (@footballconfid1) March 24, 2023

Αντιδράσεις στο Τwitter

Η ερμηνεία της προκάλεσε χαμό στο Twitter με τους χρήστες να... «ξεσαλώνουν».

«Ουάου. Πρέπει να είναι η χειρότερη εκτέλεση του εθνικού ύμνου που έχω παρακολουθήσει ποτέ», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Wow. Got to be the worst national anthem performance I’ve ever watched ?? #ITAENGpic.twitter.com/LYiev3KcGl — Kyle Gacheru (@KyleGacheru) March 23, 2023

«Δεν έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου τον εθνικό ύμνο τόσο σφαγιασμένο», έγραψε άλλος χρήστης.

«Πεθαίνω από ντροπή για λογαριασμό της . Η ερμηνεία του εθνικού ύμνου ήταν απαίσια», έγραψε κάποιος.

I'm literally dying of embarrassment on her behalf. That national anthem was awful. Deary me. ??#ITAENGpic.twitter.com/wy0iq8fyTG — Lee Harris (@addicted2newz) March 23, 2023

Η απάντηση της τραγουδίστριας

Τη δική της απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε έδωσε η Ellynora. Σύμφωνα με την DialyMail, αφού απολογήθηκε για την ερμηνεία της υποστήριξε πως κατά τη διάρκειά της αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους οπαδούς της Αγγλίας που ήταν στο γήπεδο και παρακολουθούσαν στην τηλεόραση, νιώθω ταπεινωμένη για ό,τι συνέβη και θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν ήμουν ασεβής. Ήταν μεγάλη τιμή που μου ζητήθηκε να τραγουδήσω τον εθνικό ύμνο και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη γι' αυτό. Δεν έχω τραγουδήσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο», είπε.

«Στο γήπεδο υπήρχε θέμα ήχου. Είχα προβάρει τον ύμνο δύο φορές την ημέρα πριν από τον αγώνα και στη συνέχεια το βράδυ τρεις φορές, αλλά όταν ήρθε η ώρα της πραγματικής εκτέλεσης είχα πρόβλημα με το ακουστικό μου.Είχα τη μουσική στο αυτί μου και μετά σταματούσε και άρχιζε ξανά και την άκουγα δύο φορές, οπότε αυτό σήμαινε ότι δεν ήμουν συγχρονισμένη, και ήταν δύσκολο για μένα να προλάβω», εξήγησε.

Για την ιστορία οι Άγγλοι επικράτησαν των Ιταλών με 1-2.