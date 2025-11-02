Σάντος- Επέστρεψε ο Νεϊμάρ μετά 45 ημέρες απουσίας - Real.gr

Ο Νεϊμάρ, ο οποίος έμεινε εκτός για ενάμιση μήνα λόγω τραυματισμού στον δεξιό μηρό, επέστρεψε στο γήπεδο με τη Σάντος, κατά τη διάρκεια της 31ης αγωνιστικής του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος τραυματίστηκε στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια της προπόνησης στα μέσα Σεπτεμβρίου, μπήκε στο παιχνίδι στο 67ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα εναντίον της Φορταλέζα (1-1).

Ο Νεϊμάρ είχε καλές προσπάθειες αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Μετά από αυτή την ισοπαλία εναντίον μιας άμεσης αντιπάλου στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, η Σάντος, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, παραμένει δύο βαθμούς πάνω από την «κόκκινη ζώνη»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ