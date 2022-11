Σαουδική Αραβία-Κροατία 0-1: Έπαιξε ο Βίντα που έφτασε τις 100 συμμετοχές

Ο αμυντικός της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα, αντικατέστησε στο 58΄ τον Ντέγιαν Λόβρεν, φτάνοντας τις 100 συμμετοχές με την εθνική Κροατίας, ενώ ως αλλαγή αγωνίστηκε και ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος στο 68΄ πήρε τη θέση του Μαρτσέλο Μπρόζοβιτς.

Welcome to the Club ??, Domagoj Vida! ??

?? international appearances ?

?? gives-his-all performances ?#Vida100#Family#Vatreni??‍?? pic.twitter.com/Ur0GuYDVD3