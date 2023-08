Σβεντ: «Έχω μιλήσει με τον Ολυμπιακό»

Από 'κει και πέρα, ο βετεράνος Ρώσος γκαρντ είπε ότι έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας, αλλά και από της Κίνας.

In his interview to former player Viktor Pavlenko, Alexey Shved confirmed that he’s on the verge of leaving CSKA Moscow and has some offers from Euroleague and China. In particular, a week ago Alexey talked to Olympiacos.