Σε «προχωρημένες συζητήσεις» με τον Ράφα Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός - Η αντίδραση της ΠΑΕ - Real.gr

Ένα βήμα απ' τη συμφωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ είναι πλέον ο Παναθηναϊκός, με τον πολύπειρο Ισπανό τεχνικό να είναι έτοιμος για να αναλάβει τα προπονητικά ηνία των «πράσινων» μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες απ’ την Ισπανία που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 63χρονος τεχνικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα απ’ το πρωί της Πέμπτης (16/10) και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο για τη θέση του προπονητή του «τριφυλλιού».

Το θέμα το χειρίστηκε αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ ο οποίος είχε επί προσωπικού συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ κι αποφάσισε να προχωρήσει το όλο θέμα, επιθυμώντας να «κλείσει» στον πάγκο του «τριφυλλιού» έναν προπονητή ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού και το «ειδικό βάρος» για να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό.

Την ίδια ώρα πάντως, επισήμως ο Παναθηναϊκός δεν επιβεβαιώνει το θέμα του Μπενίτεθ, αναφέροντας πως η ομάδα έχει προπονητή τον Χρήστο Κόντη. Στο «τριφύλλι» τόνιζαν χαρακτιριστικά πως «…σχετικά με δημοσιεύματα που συσχετίζουν τον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ, διευκρινίζουμε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή και αυτός είναι ο Χρήστος Κόντης».

Σε μία κίνηση που πιθανότατα γίνεται για λόγους κάλυψης, καθότι το «τριφύλλι» δεν έχει φτάσει ακόμη σε οριστική συμφωνία με την πλευρά του Ράφα Μπενίτεθ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ