Σε απεργία οι μάγειρες της Μπάγερν Μονάχου για τα δεδουλευμένα τους

Έτσι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πληρωθούν, με τους ανθρώπους της Μπάγερν να ξεκαθαρίζουν ότι η καταβολή των μισθών τους αποτελεί προτεραιότητα.

Several kitchen employees at FC Bayern have gone on a strike due to unpaid wages. Bayern usually pays the company of chef Alfons Schuhbeck, who in turn pays his employees. However, Schuhbeck's accounts are blocked at the moment due to an ongoing tax evasion case of €2m [@BILD] pic.twitter.com/UUdUAvpDRC