Σε καραντίνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μπήκε στο πρωτόκολλο του ΝΒΑ για τον κορωνοϊό

Αυτό σημαίνει ότι ο δις MVP θα απουσιάσει για τουλάχιστον 10 ημέρες. Οι πρωταθλητές θα στερηθούν τις υπηρεσίες του στα παιχνίδια με Πέισερς (16/12), Πέλικανς (18/12), Ρόκετς (23/12) και το ματς των Χριστουγέννων με τους Σέλτικς στο Μιλγουόκι, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Bucks' Giannis Antetokounmpo has entered health and safety protcols and is out vs. Indiana on Wednesday.