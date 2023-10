Σε πελάγη ευτυχίας η οικογένεια Κουφού - Πήραν σπίτι την κορούλα τους μετά από 6 μήνες νοσηλείας

«Έξι μήνες στο νοσοκομείο και επιτέλους σε έχουμε στο σπίτι. Σε αγαπούμε μικρή Καλλιόπη!», ανέφερε σε μήνυμά του ο Έλληνας ομογενής μπασκετμπολίστας, ποστάροντας παράλληλα και δύο φωτογραφίες στις οποίες είναι μαζί με την κορούλα του.

Να θυμίσουμε πως ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρίσκεται μακριά από τον χώρο του μπάσκετ από τον περασμένο Απρίλιο όταν και αποχώρησε από τους Λόντον Λάιονς, ώστε να σταθεί δίπλα στην οικογένεια και τη σύντροφό του.

6 months in the hospital and finally have you home! Love you baby Kalliope! #lovepic.twitter.com/1idMPqyFVL