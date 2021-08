Σε ποια ομάδα έγινε μέτοχος ο Αντετοκούνμπο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είναι τιμή μας που ο Γιάννης εντάχθηκε στην ομάδα των επενδυτών του Μιλγουόκι Μπρούερς. Ο Γιάννης είναι ένας μεγάλος αθλητής, παγκόσμιος πρωταθλητής και ένας πραγματικός τοπικός ήρωας με διεθνή φήμη», ανέφερε ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης των Μιλγουόκι Μπρούερς, Μαρκ Ατανάσιο.

"Milwaukee made me who I am today. It made me a better person, a better man. Milwaukee invested a lot in me, and I want to invest back into the City of Milwaukee…I just love Milwaukee."

- @Giannis_An34pic.twitter.com/k2PAt11paI