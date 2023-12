«Σεισμός» στο ποδόσφαιρο: Τέλος στο μονοπώλιο των FIFA/UEFA, δικαίωση της European Super League

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι UEFA και FIFA δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εγκρίνουν εκείνες οποιαδήποτε διασυλλογική διοργάνωση. Σύμφωνα με την απόφαση, οι κανονισμοί των UEFA/FIFA είναι αντίθετες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διοργάνωση, χωρίς την άδεια από UEFA/FIFA και χωρίς την αιγίδα των δύο ομοσπονδιών. Με βάση την απόφαση, η UEFA δεν μπορεί να τιμωρήσει ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ που πρωτοστατούν σε αυτή την κίνηση, σε περίπτωση που δεν συμμετέχουν στο Champions League.

Η απόφαση αναφέρει πως το υπάρχον πλαίσιο δεν εξασφαλίζει πως οι δύο ομοσπονδίες είναι διαφανείς, αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις. Από σήμερα η European Super League ή οποιαδήποτε άλλη διασυλλογική διοργάνωση είναι απολύτως εφικτή, χωρίς να ζητάει άδεια από UEFA/FIFA.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει παλαιότερα ο Μπερντ Ράιχαρτ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Α22, που είναι υπεύθυνη για την προώθηση και το μάρκετινγκ της λίγκας, το πλάνο προϋποθέτει τη δημιουργία μία ανοιχτής λίγκας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει από 60 έως και 80 ομάδες διαφόρων κατηγοριών.

Δεν θα υπάρχουν μόνιμα μέλη στη λίγκα, ενώ οι ομάδες θα παίζουν τη σεζόν τουλάχιστον 14 αγώνες.

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw#EuropeanSuperleague ?? https://t.co/ATb3CgbPxgpic.twitter.com/XCnLzwIKWb