Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δημιούργησε λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια για καλό σκοπό

Γεννημένος το 1941, ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής, συμπεριέλαβε τραγούδια από τα παιδικά του χρόνια στο Γκόβαν της Γλασκώβης στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Playlist for Life»,

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δημιούργησε τη δική του λίστα με τραγούδια σε στυλ Desert Island Discs, εμπνευσμένη από το Euro για να υποστηρίξει οργάνωση, η οποία παράσχει βοήθεια σε οικογένειες ασθενών με άνοια. Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διάλεξε πολλά τραγούδια από τη μεταπολεμική εποχή που συνδέονται με την εφηβεία του στη Γλασκώβη για τη λίστα αναπαραγωγή μουσικής.

Γεννημένος το 1941, ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής, συμπεριέλαβε τραγούδια από τα παιδικά του χρόνια στο Γκόβαν της Γλασκώβης στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Playlist for Life», το οποίο υποστηρίζει οικογένειες που ζουν με άνοια.

Έρευνα διαπίστωσε ότι τα οφέλη από τη δημιουργία προσωπικής λίστας αναπαραγωγής είναι μειωμένο άγχος, βελτιωμένοι διαπροσωπικοί δεσμοί και ακόμη και μείωση της ανάγκης για φαρμακευτική αγωγή έως και 80%.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής ποδοσφαίρου του Ηνωμένου Βασιλείου και η μουσική λίστα του περιλαμβάνει το «Moon River», από την ταινία «Breakfast At Tiffany's», που κυκλοφόρησε το 1961 και συνδέεται με τους παλιότερους φίλους του.

Θυμήθηκε επίσης ότι ερμήνευσε όταν ήταν 17 ετών την επιτυχία του 1951 «It's All In The Game», του Νατ Κινγκ Κόουλ, σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι που διοργάνωσε η Queen's Park FC.

«Αυτό το τραγούδι έχει μια ιδιαίτερα δυνατή μνήμη. Όταν ήμουν 17 ετών και έπαιζα για το Queen’s Park, διοργάνωναν έναν ετήσιο διαγωνισμό μπιλιάρδου, τον οποίο κέρδισα. Αλλά όταν πήγα να παραλάβω το βραβείο στον ετήσιο χριστουγεννιάτικο χορό, δεν μου το έδιναν αν δεν τραγουδούσα. Και αυτό ήταν το τραγούδι που τραγούδησα» ανέφερε.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον συμμετείχε στη δημιουργία λίστας με τραγούδια λόγω του Euro και είπε ότι ήταν «ευχάριστη και συγκινητική» διαδικασία και επέλεξε ακόμη το θεματικό τραγούδι «My Own True Love» του 1939 από την ταινία «Gone With The Wind» επειδή του θυμίζει διακοπές με την αείμνηστη σύζυγό του, Κάθι.

Μιλώντας για τη σημασία της μουσικής στη ζωή του και την οργάνωση «Playlist for Life» είπε: «Μουσική επένδυση είχαν πολλές σημαντικές στιγμές στη ζωή μου και είμαι στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξω το "Playlist for Life", το οποίο χρησιμοποιεί τη μουσική για να υποστηρίξει ανθρώπους που έχουν πληγεί από άνοια.

Επέλεξε επίσης το «The Way We Were» των Gladys Knight and the Pips, που χρονολογείται από το 1974, το «Dirty Old Town» του συγκροτήματος The Pogues και το «Danny Boy» ένα από τα πιο πολυτραγουδισμένα τραγούδια στον κόσμο, όπως αναφέρει.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ