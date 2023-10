Σερ Μπόμπι Τσάρλτον: Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον ήταν ένας από τους επιζήσαντες του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος του Μονάχου το 1958. Μάλιστα από τους 21 επιβαίνοντες της μοιραίας πτήσης (είχε τραγικό απολογισμό 23 άτομα) ήταν ο τελευταίος (χρονικά) που «έφυγε».

Παράλληλα ήταν διεθνής και με την εθνική Αγγλίας, φορώντας τη φανέλα των τριών λιονταριών 106 φορές με απολογισμό 49 γκολ. Ήταν μέλος της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το Μουντιάλ το 1966. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας υπηρέτησε τη Γιουνάιτεντ από διοικητικό πόστο για 39 χρόνια.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.