Seria A: Η υπεράσπιση του τίτλου ξεκίνησε με «διπλό» για τη Νάπολι - Πέρασε το εμπόδιο της Σασουόλο (0-2) - Real.gr

Με το… δεξί ξεκίνησε η πρωταθλήτρια Νάπολι την υπεράσπιση του τίτλου της στη Seria A. Με τον κορυφαίο της παίκτη της περασμένης περιόδου, ΜακΤόμινεϊ, να σκοράρει, αλλά και το μεγάλο απόκτημα του καλοκαιριού, Ντε Μπρόινε, να βρίσκει δίχτυα με το… καλησπέρα, οι «παρτενοπέι» πέρασαν σχετικά άνετα το εκτός έδρας εμπόδιο της Σασουόλο (2-0).

Η απουσία του τραυματία, Λουκάκου, στην επίθεση, τουλάχιστον στην πρεμιέρα της νέας περιόδου δε φάνηκε ιδιαίτερα για το συγκρότημασ του Αντόνιο Κόντε.

Στο δεύτερο ματς της 1ης αγωνιστικής, Τζένοα και Λέτσε έμειναν στο 0-0 στο «Λουίτζι Φεράρις».