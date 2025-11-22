Serie A: «Άλωσε» το «Φρίουλι» και ανέβηκε στο «ρετιρέ» η Μπολόνια - Real.gr

Με ηγέτη τον Τομάσο Πομπέγκα, που πέτυχε δύο γκολ, η εκπληκτική φέτος Μπολόνια νίκησε εύκολα στο «Φρίουλι» την Ουντινέζε με 3-0 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής, με την οποία επέστρεψε στη δράση η Serie A, ύστερα από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Oι «ροσομπλού» κυριάρχησαν και έφθασαν στη νίκη με τα γκολ του Πομπέγκα (54′, 60′) και του Μπερναντέσκι στις καθυστερήσεις.

Ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης ήταν στον πάγκο της ομάδας από την Μπολόνια. Στο μεταξύ στη Σαρδηνία το ματς της Κάλιαρι με την Τζένοα είχε πολλές φάσεις και γκολ, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τελικά τους βαθμούς (3-3).