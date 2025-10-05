Serie A: Ανατροπή και κορυφή η Νάπολι (2-1 την Τζένοα) - Real.gr

Με… καρδιά πρωταθλητή η Νάπολι, ξεπέρασε το κακό πρώτο ημίχρονο και νίκησε με ανατροπή 2-1 την Τζένοα στο στάδιο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», για να παραμείνει στην κορυφή της Serie Α, μαζί με τη Ρόμα και εν αναμονή του αποψινού ντέρμπι της Γιουβέντους με τη Μίλαν.

Η ουραγός Τζένοα εξουδετέρωσε στο πρώτο μέρος την ομάδα του Αντόνιο Κόντε και προηγήθηκε με τον Εκχατόρ, αλλά με την είσοδο του Ντε Μπρόινε και του Σπινάτσολα οι «παρτενοπέι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Ο Ανγκισά ισοφάρισε, ο Ντι Λορέντσο είχε δοκάρι και τελικά τη λύση έδωσε ο – αναγεννημένος μακριά από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Χόιλουντ, ο οποίος διαμόρφωσε στο 75΄ το τελικό σκορ.