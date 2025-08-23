Quantcast
Serie A: «Μπαμ» στο Μιλάνο από την Κρεμονέζε - Επικράτησε 2-1 της Μίλαν - Real.gr
Serie A: «Μπαμ» στο Μιλάνο από την Κρεμονέζε – Επικράτησε 2-1 της Μίλαν

23:56, 23/08/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νεοφώτιστη στη Serie A, Κρεμονέζε, έκανε το «μπαμ» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Νίκησε μέσα στο «Σαν Σίρο» τη Μίλαν με 2-1, κάνοντας παράλληλα το ιδανικότερο ξεκίνημα στη νέα σεζόν.

Οι «ροσονέρι» δεν κατάφεραν στη διάρκεια της αναμέτρησης να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του απόλυτου φαβορί που είχαν πριν τη σέντρα και παρότι ισοφάρισαν γρήγορα το προβάδισμα των φιλοξενούμενων, με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Μπονατσόλι «υπέγραψε» το μεγάλο «διπλό» της Κρεμονέζε.

Στο πιο δυνατό ματς του σημερινού «μενού» της 1ης αγωνιστικής, η Ρόμα επικράτησε 1-0 της Μπολόνια και μπήκε… με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. «Χρυσός» σκόρερ των «τζαλορόσι» ήταν ο Βραζιλιάνος, Γουέσλι Φράνκα.

