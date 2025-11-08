Serie A: «Έσπασε το ρόδι» η Πίζα - Real.gr

Η ομάδα που «καιγόταν» περισσότερο για το «τρίποντο» στο παιχνίδι που άνοιξε την «αυλαία» της 11ης αγωνιστικής της Serie A ήταν τελικά αυτή που το πανηγύρισε.

Η Πίζα με γκολ του Τουρέ στο 75′ πήρε τη μεγάλη νίκη με 1-0 απέναντι στην Κρεμονέζε, πρώτη εφετινή στο πρωτάθλημα μετά από 6 ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, και ταυτόχρονα βαθιά βαθμολογική ανάσα στη «μάχη» που δίνει για να «ξεκολλήσει» από τις τελευταίες θέσεις του πίνακα.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Πίζα-Κρεμονέζε 1-0

(75′ Τουρέ)

Κόμο-Κάλιαρι 8/11

Λέτσε-Βερόνα 8/11

Γιουβέντους-Τορίνο 8/11

Πάρμα-Μίλαν 8/11

Αταλάντα-Σασουόλο 9/11

Μπολόνια-Νάπολι 9/11

Τζένοα-Φιορεντίνα 9/11

Ρόμα-Ουντινέζε 9/11

Ίντερ-Λάτσιο 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Νάπολι 22

Ίντερ 21

Μίλαν 21

Ρόμα 21

Μπολόνια 18

Γιουβέντους 18

Κόμο 17

Λάτσιο 15

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14 -11αγ.

Αταλάντα 13

Σασουόλο 13

Τορίνο 13

Κάλιαρι 9

Λέτσε 9

Πίζα 9 -11αγ.

Πάρμα 7

Τζένοα 6

Βερόνα 5

Φιορεντίνα 4