Serie A: «Έσπασε το ρόδι» η Πίζα - Real.gr

Η ομάδα που «καιγόταν» περισσότερο για το «τρίποντο» στο παιχνίδι που άνοιξε την «αυλαία» της 11ης αγωνιστικής της Serie A ήταν τελικά αυτή που το πανηγύρισε.
Η Πίζα με γκολ του Τουρέ στο 75′ πήρε τη μεγάλη νίκη με 1-0 απέναντι στην Κρεμονέζε, πρώτη εφετινή στο πρωτάθλημα μετά από 6 ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, και ταυτόχρονα βαθιά βαθμολογική ανάσα στη «μάχη» που δίνει για να «ξεκολλήσει» από τις τελευταίες θέσεις του πίνακα.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Πίζα-Κρεμονέζε 1-0
(75′ Τουρέ)
Κόμο-Κάλιαρι 8/11
Λέτσε-Βερόνα 8/11
Γιουβέντους-Τορίνο 8/11
Πάρμα-Μίλαν 8/11
Αταλάντα-Σασουόλο 9/11
Μπολόνια-Νάπολι 9/11
Τζένοα-Φιορεντίνα 9/11
Ρόμα-Ουντινέζε 9/11
Ίντερ-Λάτσιο 9/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Νάπολι 22
Ίντερ 21
Μίλαν 21
Ρόμα 21
Μπολόνια 18
Γιουβέντους 18
Κόμο 17
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14 -11αγ.
Αταλάντα 13
Σασουόλο 13
Τορίνο 13
Κάλιαρι 9
Λέτσε 9
Πίζα 9 -11αγ.
Πάρμα 7
Τζένοα 6
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4