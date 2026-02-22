Serie A: Η Αταλάντα «τελείωσε» τη Νάπολι (2-1) και «βλέπει»... Champions League - Real.gr

Μεγάλη νίκη με ανατροπή για την Αταλάντα, καθώς επικράτησε στο Μπέργκαμο της Νάπολι με 2-1, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής στη Serie A, και μπήκε ξανά στη μάχη της διεκδίκησης μιας θέσης για το Champions League της επόμενης σεζόν, ενώ οι «παρτενοπέι» έμειναν και τυπικά εκτός της διεκδίκησης του φετινού τίτλου.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε προηγήθηκε νωρίς με τον Μπεουκεμά (18′), αλλά στην επανάληψη η Αταλάντα κυριάρχησε και κατάφερε να κάνει την ανατροπή με τα γκολ των Πάσαλιτς (61′) και Σάμαρτζιτς (81′).

Νωρίτερα, νίκη σωτηρίας πέτυχε η Τζένοα στη Γένοβα, καθώς επικράτησε της Τορίνο με 3-0 και απομακρύνθηκε έξι βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τα γκολ των Κάφι (21′) και Εκουμπάν (40′) και το ματς κρίθηκε ουσιαστικά στο Α’ μέρος, καθώς στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε ο Ιλκχάν, αφήνοντας την «γκρανάτα» με δέκα παίκτες και χωρίς δυνατότητες ν’ αντιδράσει στην επανάληψη, με τον Τζούνιορ Μεσάιας να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 83ο λεπτό.