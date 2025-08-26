Serie A: Με το δεξί η Ιντερ, 5-0 την Τορίνο - Real.gr

Εντυπωσιακή η Ίντερ στην πρεμιέρα της Serie A, παρέσυρε 5-0 την Τορίνο και μπήκε με το δεξί στη νέα αγωνιστική σεζόν.

Το ματς έγινε στο «Μεάτσα», δυο γκολ πέτυχε ο Μάρκους Τιράμ, ενώ άνοιξε λογαριασμό κι ο νεαρός Ανζ-Γιοάν Μπονί που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Πάρμα.

Νωρίτερα, ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Ουντινέζε και Βερόνα στο «Φρίουλι». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κρίστενσεν στο 56΄, όμως η «Ελλάς» είχε την απάντηση με τον Σερντάρ στο 73΄.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της πρεμιέρας της Serie A:

Σασουόλο-Νάπολι 0-2

(17′ ΜακΤόμινεϊ, 57′ Ντε Μπρόινε)

Τζένοα-Λέτσε 0-0

Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2

(45’+1 Πάβλοβιτς – 28′ Μπασιρότο, 61′ Μπονατσόλι)

Ρόμα-Μπολόνια 1-0

(53′ Γουέσλι Φράνκα)

Κάλιαρι-Φιορεντίνα 1-1

(90’+4 Λουπέρτο – 68′ Μαντράγκορα)

Κόμο-Λάτσιο 2-0

(47′ Δουβίκας, 73′ Πας)

Γιουβέντους-Πάρμα 2-0

(59′ Ντέιβιντ, 84′ Βλάχοβιτς)

Αταλάντα-Πίζα 1-1

(50′ Σκαμάκα – 36′ αυτ. Χάιεν)

Ουντινέζε-Βερόνα 1-1

(53΄ Κρίστενσεν – 73΄ Σερντάρ)

Ίντερ-Τορίνο 5-0

(18΄ Μπαστόνι, 52΄ Μαρτίνες, 36΄,62΄ Τιράμ, 72΄ Μπονί)