Serie A: Ο 20χρονος Ατεκαμέ «έσωσε» τη Μίλαν από τεράστιο «κάζο» - Real.gr

Η πρωτοπόρος της Serie A, Μίλαν έχασε μισό... τσουβάλι γκολ και βρέθηκε ένα... βήμα μακριά από ένα απίστευτο «κάζο» απ' την ουραγό Πίζα, όμως κατάφερε να «σώσει» τον ένα βαθμό στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων χάρις στον 20χρονο Ζακάρια Ατεκαμέ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικο 2-2 στο ματς με το οποίο άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής στη Serie A.

Οι «ροσονέρι» ξεκίνησαν ιδανικά το ματς και προηγήθηκαν στο 7′ με τον Λεάο, όμως η Πίζα κατάφερε να «γυρίσει» το σκορ με τα τέρματα των Κουαδράδο (60′ πέναλτι) και Ενζολά (86′). Η επιμονή της Μίλαν στο φινάλε της χάρισε τουλάχιστον τον βαθμό, όμως εάν το Σάββατο (25/10) υπάρξει νικητής στο ντέρμπι Νάπολι-Ίντερ ή αν περάσει η Ρόμα με νίκη απ’ την έδρα της Σασουόλο, η κορυφή θα αποκτήσει πλέον άλλον «κάτοχο».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Μίλαν-Πίζα 2-2

(7′ Λεάο, 90’+3′ Ατεκαμέ – 60′ πέν. Κουαδράδο, 86′ Ενζολά)

Ουντινέζε-Λέτσε 25/10

Πάρμα-Κόμο 25/10

Νάπολι-Ίντερ 25/10

Κρεμονέζε-Αταλάντα 25/10

Τορίνο-Τζένοα 26/10

Βερόνα-Κάλιαρι 26/10

Σασουόλο-Ρόμα 26/10

Φιορεντίνα-Μπολόνια 26/10

Λάτσιο-Γιουβέντους 26/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Μίλαν 17 -8αγ.

Ίντερ 15

Νάπολι 15

Ρόμα 15

Μπολόνια 13

Κόμο 12

Γιουβέντους 12

Αταλάντα 11

Σασουόλο 10

Κρεμονέζε 10

Ουντινέζε 9

Λάτσιο 8

Κάλιαρι 8

Τορίνο 8

Πάρμα 6

Λέτσε 6

Βερόνα 4

Πίζα 4 -8αγ.

Φιορεντίνα 3

Τζένοα 3