Serie A: Ο 20χρονος Ατεκαμέ «έσωσε» τη Μίλαν από τεράστιο «κάζο» - Real.gr

Οι «ροσονέρι» ξεκίνησαν ιδανικά το ματς και προηγήθηκαν στο 7′ με τον Λεάο, όμως η Πίζα κατάφερε να «γυρίσει» το σκορ με τα τέρματα των Κουαδράδο (60′ πέναλτι) και Ενζολά (86′). Η επιμονή της Μίλαν στο φινάλε της χάρισε τουλάχιστον τον βαθμό, όμως εάν το Σάββατο (25/10) υπάρξει νικητής στο ντέρμπι Νάπολι-Ίντερ ή αν περάσει η Ρόμα με νίκη απ’ την έδρα της Σασουόλο, η κορυφή θα αποκτήσει πλέον άλλον «κάτοχο».
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 8ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Μίλαν-Πίζα 2-2
(7′ Λεάο, 90’+3′ Ατεκαμέ – 60′ πέν. Κουαδράδο, 86′ Ενζολά)
Ουντινέζε-Λέτσε 25/10
Πάρμα-Κόμο 25/10
Νάπολι-Ίντερ 25/10
Κρεμονέζε-Αταλάντα 25/10
Τορίνο-Τζένοα 26/10
Βερόνα-Κάλιαρι 26/10
Σασουόλο-Ρόμα 26/10
Φιορεντίνα-Μπολόνια 26/10
Λάτσιο-Γιουβέντους 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μίλαν 17 -8αγ.
Ίντερ 15
Νάπολι 15
Ρόμα 15
Μπολόνια 13
Κόμο 12
Γιουβέντους 12
Αταλάντα 11
Σασουόλο 10
Κρεμονέζε 10
Ουντινέζε 9
Λάτσιο 8
Κάλιαρι 8
Τορίνο 8
Πάρμα 6
Λέτσε 6
Βερόνα 4
Πίζα 4 -8αγ.
Φιορεντίνα 3
Τζένοα 3