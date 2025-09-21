Serie A: «Πάρτι» της Αταλάντα στο Τορίνο - Real.gr

Με ένα εκρηκτικό οκτάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο σκόραρε τρεις φορές, η Αταλάντα έκανε… περίπατο στο Πιεμόντε νικώντας την Τορίνο με 3-0 για την 4η αγωνιστική στη Serie A.

Οι «Μπεργκαμάσκι» άνοιξαν το σκορ με τον Μαυροβούνιο επιθετικό τους Νίκολα Κρστόβιτς στη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνας, έφτασαν στο 0-2 με τον Γκανέζο φορ Καμαλντίν Σουλεμανά τέσσερα λεπτά αργότερα και ξανά ο Κρστόβιτς διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 38΄.

Οι γηπεδούχοι είχαν μια ευκαιρία να μειώσουν και να ανακτήσουν μερικές ελπίδες, αλλά τις σπατάλησε ο Ντούβαν Ζαπάτα αστοχώντας στο πέναλτι που εκτέλεσε, στο 73ο λεπτό.

Την ίδια ώρα, Κρεμονέζε και Πάρμα έμειναν στο 0-0 στο στάδιο «Τζοβάνι Τζίνι» της λομβαρδικής πόλης.