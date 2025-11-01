Serie A: «Σκόνταψε» η Νάπολι (0-0 με την Κόμο) - Real.gr

Δύο πολύτιμους βαθμούς έχασε η Νάπολι, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στη Serie A, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» την Κόμο, που πήρε το βαθμό της ισοπαλίας (0-0). Για τους φιλοξενούμενους ο Τάσος Δουβίκας μπήκε στο ματς ως αλλαγή στο 82ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Αλβαρο Μοράτα.

Νωρίτερα, με το γκολ του Νικολό Ζανιόλο στο 40ό λεπτό η Ουντινέζε πέτυχε σπουδαία νίκη σήμερα στο «Φρίουλι» επί της Αταλάντα με 1-0 και την ξεπέρασε στη βαθμολογία, βάζοντας σε δύσκολη θέση τον Κροάτη τεχνικό των «μπεργκαμάσκι», Ιβάν Γιούριτς. Με τους τρεις αυτούς βαθμούς η ομάδα του Ούντινε απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού.