Serie A: Βραδινός «περίπατος» για τη Γιουβέντους, 5-0 την Κεμονέζε - Δείτε γκολ και highlights - Real.gr

02:30, 13/01/2026
Η «αυλαία» του β' γύρου της Serie A (20ή αγωνιστική) βρήκε τη Γιουβέντους να επικρατεί πολύ εύκολα της Κρεμονέζε με το εμφατικό 5-0 και να ξαναμπαίνει στη μάχη του τίτλου, μετά τις απώλειες βαθμών που είχαν χθες (11/1)ο οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου (Ίντερ, Νάπολι και Μίλαν), πλην της Ρόμα που νίκησε άνετα τη Σασουόλο.

Η «σεμνή τελετή» στο Τορίνο κράτησε 35 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι για να πετύχει τρία γκολ και να δώσει διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, σκοράροντας άλλες δύο φορές στο β’ μέρος.

Πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή της στη Serie A έκανε η Τζένοα στο ματς που προηγήθηκε. Η ομάδα του Ντε Ρόσι νίκησε με 3-0 την Κάλιαρι στο «Λουίτζι Φεράρις» και με 19 βαθμούς (όσους και η σημερινή της αντίπαλος) «σκαρφάλωσε» στην 15η θέση της βαθμολογίας μετά από 20… στροφές.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 20ής αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Κόμο-Μπολόνια 1-1

(90+4΄ Μπατούρινα – 49΄ Καμπιάγκι)

Ουντινέζε-Πίζα 2-2

(19΄ Καμπασέλε, 40΄πεν. Ντέιβις – 13΄ Τραμόνι, 67΄ Μάιστερ)

Ρόμα-Σασουόλο 2-0

(76΄ Κονέ, 79΄ Σουλέ)

Αταλάντα-Τορίνο 2-0

(13′ Ντε Κετελάρε, 90’+5 Πάσαλιτς)

Λέτσε-Πάρμα 1-2

(1′ Στούλιτς-64′ αυτ. Γκάμπριελ, 72′ Πελεγκρίνο)

Φιορεντίνα-Μίλαν 1-1

(66′ Κομούτσο-90′ Νκούνκου)

Βερόνα-Λάτσιο 0-1

(79′ αυτ. Νέλσον)

Ίντερ-Νάπολι 2-2

(9′ Ντιμάρκο, 73′ πέν. Τσαλχάνογλου – 26′,81′ ΜακΤόμινεϊ)

Τζένοα-Κάλιαρι 3-0

(7′ Κολόμπο, 75′ Φρέντρουπ, 78′ Όστιγκαρντ)

Γιουβέντους-Κρεμονέζε 5-0

(12′ Μπρέμερ, 15′ Ντέιβιντ, 35′ Γιλντίζ, 48′ αυτ. Τερατσιάνο, 64′ ΜακΚίνι)

Βαθμολογία (σε 20 αγώνες)

Ίντερ 43 -19αγ.

Μίλαν 40 -19αγ.

Νάπολι 39 -19αγ.

Γιουβέντους 39

Ρόμα 39

Κόμο 34 -19αγ.

Αταλάντα 31

Λάτσιο 28

Μπολόνια 27 -19αγ.

Ουντινέζε 26

Τορίνο 23

Σασουόλο 23

Κρεμονέζε 22

Πάρμα 21 -19αγ.

Τζένοα 19

Κάλιαρι 19

Λέτσε 17 -19αγ.

Φιορεντίνα 14

Βερόνα 13 -19αγ.

Πίζα 13

 

