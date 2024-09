Σέρτζιο Ολιβέιρα: «Γι’ αυτό ήρθα στον Ολυμπιακό» - ΒΙΝΤΕΟ

"Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από τον σύλλογο, για να έρθω εδώ. Μου έδειξαν μεγάλη αγάπη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος που γίνομαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας. Ανυπομονώ να βρεθώ στο γήπεδο, να νιώσω την ατμόσφαιρα, να βρεθώ με τους συμπαίκτες μου και να γνωρίσω όλους τους ανθρώπους του συλλόγου.

Ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Είχα την τύχη στην καριέρα μου να παίξω για μεγάλες ομάδες και αυτή τη στιγμή είχα την φιλοδοξία να βρεθώ σε έναν μεγάλο σύλλογο. Αυτό συνέβη και είμαι ευτυχισμένος.

Πιστεύω πως δεν έχω να διδάξω κάτι σε κανέναν. Ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερος απ' όλους. Έχω κερδίσει πολλά στην καριέρα μου, όμως πολλοί ποδοσφαιριστές εδώ κέρδισαν κάτι καταπληκτικό την προηγούμενη σεζόν, για τον σύλλογο και τη χώρα. Ήταν ένα σημαντικό κατόρθωμα και είμαι εδώ για να συνεργαστώ μαζί τους, να δώσω ακόμη περισσότερα για να κερδίσουμε περισσότερους τίτλους.

Γι' αυτό ήρθα, για να κερδίσω. Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέλος αυτού του τεράστιου συλλόγου. Ελπίζω να σας δω σύντομα και να μπορέσουμε να κατορθώσουμε σπουδαία πράγματα μαζί".

Οι πρώτες δηλώσεις του Σέρτζιο Ολιβέιρα στο Olympiacos TV! / Sérgio Oliveira's first statements on Olympiacos TV!