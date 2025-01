Σέρχιο Γιουλ, ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια στην Euroleague

Πριν την 19η αγωνιστική, ο Γιουλ είχε ισοφαρίσει τον τέσσερις φορές πρωταθλητή της Euroleague Καίλ Χάινς, ο οποίος αποσύρθηκε το περασμένο καλοκαίρι, με 425 συμμετοχές.

Δύο άλλοι παίκτες έχουν περάσει από 400 αγώνες στην ιστορία της Euroleague: ο Κώστας Σλούκας έπαιξε χθες (3/1) τον 406ο αγώνα του, ξεπερνώντας τον Σέρχιο Ροντρίγκες, ο οποίος επίσης αποσύρθηκε κατά τη διάρκεια της εκτός σεζόν του 2024 και συνολικά 405 συμμετοχές στην Euroleague.

Σε ηλικία 37 ετών, το όνομα του Γιουλ είναι σε όλα τα βιβλία ρεκόρ της EuroLeague και της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ήδη ο κορυφαίος όλων των εποχών σε σουτ τριών πόντων με 662, έχοντας πετύχει ένα στη νίκη των Μαδριλένων επί της Μπάγερν.

Πιο πρόσφατα, ο Γιουλ έγινε ο κορυφαίος όλων των εποχών σε λεπτά που έπαιξε στον διαγωνισμό με πάνω από 9.410 λεπτά. Ο Γιουλ είναι επίσης πέμπτος σε σκορ με 4.071 πόντους και έκτος σε ασίστ με 1.430.

Είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους νικητές της γενιάς του. Βοήθησε τη Ρεάλ να κερδίσει τρεις τίτλους στην EuroLeague το 2015, το 2018 και το 2023, παίζοντας ακόμη σε τέσσερις τελικούς το 2013, το 2014, το 2022 και το 2024.

Ο Γιουλ ισοβαθμεί με τον Σλούκα στη δεύτερη θέση στις περισσότερες συμμετοχές στο Final Four (10), υστερώντας μόνο από τον Βίκτορ Κριάπα (12).

Στις 19 σεζόν του με τη Ρεάλ, ο Γιουλ οδήγησε τους Λος Μπλάνκος σε οκτώ πρωταθλήματα Ισπανίας, επτά Κύπελλα Ισπανίας, εννέα Σούπερ Καπ Ισπανίας και τον τίτλο του Διηπειρωτικού Κυπέλλου του 2015. Ο Γιουλ επιλέχθηκε ως ο MVP της EuroLeague 2016-17, κερδίζοντας τιμητικές διακρίσεις για την πρώτη ομάδα της All-EuroLeague, και επιλέχθηκε στη δεύτερη ομάδα της All-EuroLeague 2010-11.

Επιπλέον, ο Γιουλ είναι δύο φορές MVP των τελικών της Ισπανίας, δύο φορές MVP του Κυπέλλου Ισπανίας και MVP του Ισπανικού Πρωταθλήματος 2016-17. Είναι επίσης νικητής Παγκοσμίου Κυπέλλου, τρεις φορές νικητής του Eurobasket και δύο φορές ολυμπιονίκης με την εθνική Ισπανίας.

Με έναν ακόμη τίτλο στην EuroLeague, ο Γιουλ θα γινόταν ο πρώτος παίκτης που θα κατακτούσε τέσσερις ηπειρωτικές κορώνες με τη Ρεάλ μετά τον Γουέιν Μπράμπεντερ (1968, 1974, 1978, 1980) πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Μόλις πριν από λίγες μέρες, στις 29 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουλ έγινε επίσης ο παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ισπανική Λίγκα με 620. Στις 9 Ιανουαρίου 2024 έγινε επίσης ο παίκτης που φόρεσε τις περισσότερες φορές τη φανέλα της Ρεάλ με 1.047 εμφανίσεις.

