Σημαντικό «διπλό» του Πανιωνίου επί του Αμαρουσίου - Real.gr

Μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη, που πιθανότατα θ' αποδειχθεί καταλυτική για την παραμονή στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ, πέτυχε σήμερα (1/2) ο Πανιώνιος, καθώς για την 17η αγωνιστική της GBL επικράτησε με 105-97 εκτός έδρας του Αμαρουσίου.

Κορυφαίος για τους «κυανέρυθρους» ήταν ο Τζο Τόμασον με 25 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, ενώ ο Μπράντον Τέιλορ, τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους και οκτώ ασίστ και ο Τζέρι Κρούζερ πέτυχε 19 πόντους και «μάζεψε» εννέα ριμπάουντ. Από τους γηπεδούχους, ξεχώρισαν οι Τζορτζ Πάπας και Τζόρνταν Κινγκ με 21 πόντους έκαστος.

Διαιτητές: Καρπάνος, Χριστινάκης, Μπακάλης

Δεκάλεπτα: 29-26, 47-48, 76-76, 97-105