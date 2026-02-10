Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το όνομα του Φρανκ Ριμπερί αναφέρεται στα έγγραφα της υπόθεσης - Real.gr

Εδώ και αρκετές ημέρες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσιοποιεί εκατομμύρια έγγραφα για την «υπόθεση Έπσταϊν», αποκαλύπτοντας πολλά ονόματα διασημοτήτων και προσωπικοτήτων με επιρροή ανά την υφήλιο.

Οπως προκύπτει από δημοσίευμα της γαλλικής ιστοσελίδα «Footmercato», ένα από τα ονοματεπώνυμα που προκάλεσαν αίσθηση στον χώρο του ποδοσφαίρου, είναι αυτό του Φρανκ Ριμπερί, δεδομένου ότι ο Γάλλος πρώην διεθνής (81 συμμετοχές) αναφέρεται για πρώτη φορά στη σελίδα 26, σε αποσπάσματα που περιγράφουν βίαια περιστατικά και συνδέσεις με κύκλωμα πορνείας.

Ωστόσο, επισημαίνεται πως η παρουσία ενός ατόμου σε αυτά τα αρχεία δεν συνιστά κατηγορία ή απόδειξη ενοχής, δεδομένου ότι τα έγγραφα περιλαμβάνουν περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες, και πολλά από τα αναφερόμενα άτομα δεν διώχθηκαν ποτέ.

«Ο Φρανκ Ριμπερί προσπάθησε να με κτυπήσει ενώ ήμουν στον κήπο μου. Αφού απέκτησαν τον αριθμό τηλεφώνου και την διεύθυνσή μου, αστυνομικοί τον περικύκλωσαν και τον οδήγησαν πίσω στο αυτοκίνητό του», αναφέρεται στο επίμαχο απόσμασμα.

Επιπλέον, ο Σιλβέν Κορμιέ, δικηγόρος του Καρίμ Μπενζεμά, εμφανίζεται επίσης σε αυτά τα έγγραφα, με αναφορές σε ευαίσθητα πλαίσια που αφορούν ανηλίκους και περιγράφεται ως συνεργάτης του Ριμπερί, σύμφωνα με ορισμένα αποσπάσματα. «Οπως και ο Φρανκ Ριμπερί, η εμπλοκή του στον κόσμο της πορνείας είναι αναμφισβήτητη, μέσω του μπράβου του Σιλβέν Κορμιέ, ενός ποινικολόγου στην Λιόν. Με ξυλοκόπησε. Αλλά ο Φρανκ είναι αυτός που μου ζήτησε να το κάνω»…

Ωστόσο, προς το παρόν, τίποτε σε αυτά τα αρχεία δεν συνιστά νομική ενέργεια εναντίον των αναφερόμενων ατόμων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ