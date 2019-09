Σκάνδαλο στην Premier League: «Η Λίβερπουλ είχε χακάρει το σύστημα scouting της Σίτι»!

ΠΗΓΗ: filathlos

Μάλιστα, τα δύο άτομα από αυτά που είχαν εμπλοκή ήταν πρώην εργαζόμενοι στη Σίτι, ένας εξ αυτών ο Μάικλ Έντουαρντς ο οποίος τώρα εργάζεται ως αθλητικός διευθυντής στους κόκκινους.

Η ομάδα του Μάντσεστερ κατήγγειλε το περιστατικό αυτό και μετά από διαπραγματεύσεις, φέρεται να έφτασε σε μυστική συμφωνία με τη Λίβερπουλ, η οποία συμφώνησε να της παραχωρήσει 1 εκατ. λίρες.

