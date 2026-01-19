Σκηνές απείρου κάλλους στη Χίο: Επίθεση σε γυναίκα διαιτητή, συνελήφθη προπονητής - Real.gr

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Όμηρο Καλλιμασιάς και τον Κανάρη Νενήτων στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας του τοπικού ποδοσφαίρου στη Χίο σημαδεύτηκε από ένα δυσάρεστο γεγονός.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο αγώνας που έληξε 1-1, ο προπονητής του Κανάρη κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια, όπου κι επιτέθηκε στη γυναίκα διαιτητή!

Η διαιτητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση, με αποτέλεσμα ο προπονητής να συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr