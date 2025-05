Σκηνές... χάους στο Παρίσι μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League - Real.gr

Τρία άτομα τραυματίστηκαν -το ένα σοβαρά- αφού χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο τα μεσάνυχτα κοντά στα εμβληματικά Ιλίσια Πεδία.

Περίπου 47 άτομα συνελήφθησαν στο Παρίσι και τρία άλλα τραυματίστηκαν έχοντας χτυπηθεί από αυτοκίνητο αργά το βράδυ της Τετάρτης (7/5), όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γαλλική αστυνομία, μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ, που της εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν -το ένα σοβαρά- αφού χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο τα μεσάνυχτα κοντά στα εμβληματικά Ιλίσια Πεδία (Champs-Elysees) της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν τη νίκη τους όπως δήλωσε πηγή της αστυνομίας του Παρισιού.

Στο σοκαριστικό περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, ένας οδηγός περικυκλώθηκε από οπαδούς, με μερικούς εξ αυτών να σκαρφαλώνουν στο όχημα. Ο οδηγός στη συνέχεια φάνηκε να επιταχύνει, χτυπώντας αρκετούς πεζούς, κάτι που οδήγησε στο αυτοκίνητο να δεχθεί επίθεση από τους θυμωμένους οπαδούς.

🇫🇷 BREAKING: CAR RAMS INTO PSG FANS ON CHAMPS-ÉLYSÉES – VEHICLE SET ON FIRE

Two PSG supporters are in critical condition after being run over by a driver near the Champs-Élysées during celebrations.#PSG #Paris #ChampsElysees pic.twitter.com/cSthCTuCDQ

— Breaking News (@PlanetReportHQ) May 8, 2025