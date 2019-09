Σκόραρε ξανά ο Κουλούρης - Βαθμός στο 90 6' για την Τουλούζ – Δείτε το βίντεο

Πηγή: Filathlos.gr

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 4’ με τον Ντιαλό, με τους “βιολέ” να ισοφαρίζουν στο 86’ με τον Σαΐντ. Η Μετς πήρε ξανά το προβάδισμα με πέναλτι του Νιάν στο 91’, όμως στο 96’ ο Έλληνας επιθετικός χάρισε τον βαθμό στην Τουλούζ.

Σε άλλο παιχνίδι η Μονακό έκανε την πρώτη εντυπωσιακή εμφάνιση στη σεζόν και πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της.

Οι παίκτες του Λεονάρντο Ζαρντίμ ξέσπασαν πάνω στην Μπρεστ, την οποία διέλυσαν με 4-1. Ο Μπεν Γιεντέρ άνοιξε το σκορ στο 26’, ενώ στο 62’ ο Σλιμανί τελείωσε τα πάντα για το 2-0 με πέναλτι. Το 3-0 ήρθε στο 73’ με τον Μαρτίνς, ενώ το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν με τον Μεντί στο 77’, όμως στο 90’ ο Μπαλντέ διαμόρφωσε το τελικό 4-1.

Σε άλλα ματς Νις και Λιλ έμειναν στο 1-1 στην Κυανή Ακτή, με το ίδιο σκορ τελείωσε η αναμέτρηση της Ανζέ με την Αμιάν, ενώ η Ντιζόν επιβλήθηκε με 2-1 εκτός έδρας της Ρεμς.

Δείτε το γκολ του Κουλούρη:

#Koulouris just striked again in Ligue 1 for the 3rd time (4 if u count the wrongfully cancelled one). And some keep saying he wasn't good enough to stay with us. Really ? ?? #PAOKpic.twitter.com/ffztsZZjdZ